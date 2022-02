Alle otto diocesi dell’Umbria arriva il sostegno di 26.322.768 euro dall’8 per mille

PERUGIA – E’ stato presentato con un incontro stampa on-line, in occasione del quinto Convegno del Sovvenire in Umbria, il “Rendiconto delle somme derivanti dall’8xmille delle Diocesi Umbre dell’anno 2020”. Presente anche il cardinale Gualtiero Bassetti. Le otto diocesi dell’Umbria, complessivamente, hanno ricevuto dall’8xmille 26.322.768,54 euro (nel 2019 i fondi furono 24.056.003,14). Sono stati suddivisi secondo queste voci di spesa: 4.030.829,14 per il culto e la pastorale (formazione, missione, catechesi, esercizio del culto eccetera); 3.835.355,44 per la carità (opera caritative diocesi, parrocchie e altri enti ecclesiastici, distribuzione a single persone); 9.259.334,06 per il sostentamento del clero; 9.197.249,90 per l’edilizia di culto e i beni culturali.

Nel particolare “Particolare attenzione – ha commentato il coordinatore del Sovvenire per l’Umbria, il diacono Giovanni Lolli – viene dato in questo ‘Rendiconto’ all’8xmille destinato alle otto diocesi umbre alla conservazione e alla tutela dei beni culturali, che ammonta, negli ultimi quattro anni (2017-2020), a circa 10 milioni di euro complessivi. Parte di questi fondi sono stati devoluti alla Rete museale ecclesiastica umbra voluta dalla Ceu e presieduta da mons. Salvi”. Soffermandosi sui principali ambiti d’intervento della Chiesa, attraverso i fondi 8xmille, il presidente della Cei ha tenuto ad elencarli, iniziando dal “dignitoso sostentamento e formazione del Clero”, per poi proseguire con la “manutenzione del patrimonio storico artistico”, la “realizzazione di nuovi complessi parrocchiali”, gli “interventi caritativi in Italia e all’estero” e la “multiforme azione di comunicazione, evangelizzazione e catechesi”.