All’Ast al via l’iter per la certificazione dell’acciaio sostenibile: operaio resta ferito

Coinvolgimento

“Arvedi AST – spiega una nota dell’azienda – in questa fase sta affrontando gli audit dell’ente di certificazione DNV per verificare l’applicabilità nell’azienda dei criteri più importanti per la sostenibilità di un’impresa siderurgica, tra i quali: governance ed etica aziendale; salute e sicurezza e altri diritti umani e del lavoro; coinvolgimento delle parti interessate e relazioni con la comunità locale; cambiamento climatico, emissioni di gas serra e biodiversità; gestione delle risorse idriche e altri impatti ambientali. Individuando nei principi ESG (Environment, Social, Governance) che ispirano Responsible Steel, i valori della sostenibilità e responsabilità d’impresa dell’azienda, è stato istituto in Arvedi Ast anche uno specifico comitato di sostenibilità in grado di orientare il processo decisionale del vertice aziendale verso i temi ambientali, con l’obiettivo di assicurare valore nel lungo termine a beneficio di tutti gli stakeholder rilevanti per l’azienda e del territorio”.

Operaio infortunato

Distorsione della caviglia sinistra e frattura di tibia e perone. Queste, per un lavoratore del sito siderurgico di Terni, le conseguenze di una caduta dalle scale nei pressi del laminatoio Zmill 5, nel reparto Pix 1 dell’acciaieria Arvedi-Ast di viale Brin. L’episodio si è verificato nella tarda serata di domenica e rappresenta l’ennesimo infortunio che si registra nello stesso reparto dell’area a freddo dello stabilimento. Nel frattempo per molti lavoratori dell’acciaieria è già iniziato lo stop estivo, in anticipo su quello che interesserà tutta l’azienda dal 7 al 20 agosto prossimi.