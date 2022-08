Allarme siccità, attingimenti vietati in 54 corsi d’acqua: altre limitazioni per Tevere e Clitunno

Ulteriori limitazioni

La Regione, dopo l’ordinanza già emessa il primo luglio scorso, introduce il divieto di attingimento su una serie di corpi idrici, dal Nestore al Naia, dal Rio Grande al Tribio. Con lo stesso provvedimento, poi, vengono introdotte ulteriori limitazioni, rispetto alle prescrizioni già impartite nelle autorizzazioni rilasciate (concessioni e licenze) per il Clitunno e canali derivati, Timia a valle della confluenza con Clitunno, affluenti del Nera, Corno a valle confluenza con il Sordo, Chiascio a valle della diga di Casanova, Tevere dalla confluenza con il fiume Chiascio al confine regionale Lazio, lago di Corbara, lago dell’Aia (Recentino), lago di San Liberato, lago di Alviano e corpi idrici sotterranei nella fascia di 100 metri. Per questi corpi idrici nei giorni festivi l’attingimento è vietato da mezzanotte alle 19, mentre lo stop è h24 sia il martedì che il giovedì. Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, invece, la limitazione è in vigore dalle 12 alle 18.