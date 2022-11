Allarme Caritas, la pandemia in Umbria ha creato nuove povertà e indigenti: molti disoccupati in difficoltà

La storia delle persone

Il rapporto prende in esame l’anno 2021 e “ogni dato analizzato – è stato detto – ha dietro di sé il volto e la storia di una persona, di una famiglia che cerca nuova dignità”. Secondo l’analisi, muta anche la composizione delle persone finite in povertà: circa il 30% dei richiedenti aiuto è costituito dai cosiddetti ” nuovi poveri” , di cui quasi due terzi italiani, colpiti dagli effetti diretti e indiretti della pandemia. I dati raccolti nei Centri di Ascolto Caritas delle 8 diocesi umbre evidenziano come la povertà abbia sempre più natura strutturale e sia, da tempo e per una elevata quota di famiglie assoluta. In totale i richiedenti aiuto registrati nei centri di ascolto nel 2021 sono stati 4.806, di cui 2.416 donne e 2.390 uomini, per lo più stranieri (2.519 del totale), di età compresa tra 19-65 anni, con un’istruzione medio bassa.

La composizione dei poveri

Il rapporto mostra come stia cambiando la composizione dei poveri con la presenza di disoccupati (1.256), ma anche quella degli occupati (752), che rappresentano ” lavoratori poveri” quando un lavoro non adeguatamente retribuito può non preservare dalla povertà, e pensionati (256). Su un totale di 9.609 richieste di aiuto, l’incidenza più elevata riguarda i bisogni strettamente collegati ad una condizione di povertà, quali i sussidi economici o altre tipologie di beni o servizi, la casa, la richiesta di occupazione, i bisogni legati alla famiglia, all” immigrazione, alla salute. Tra i problemi si propongono quelli legati al pagamento di un affitto, per 2.480 assistiti; oppure alla presenza di figli minori conviventi per 1.677 richiedenti che, secondo la Caritas “manifesta la rilevanza che può assumere il problema della povertà minorile”.

Molti più interventi

Accresciuto in misura rilevante il volume degli interventi (148.644 nel 2021) consistiti in beni e servizi materiali, alloggi, ascolto, sussidi economici, coinvolgimento di enti o associazioni,lavoro, consulenza professionale, orientamento, sanità, scuola e servizi socio-assistenziali. “Il rapporto è ciò che deriva dall” ascolto delle persone” ha sottolineato mons. Soddu. “Dietro a questi numeri – ha aggiunto – ci sono delle persone con le loro vite e problematiche che evidenziano ancora una volta il trend in crescita della povertà assoluta. Ciò che è più rilevante è quella dei giovani, con il pericolo che sia un vivaio di ulteriore nuova povertà generate dall” indifferenza”.