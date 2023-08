Allarme carceri, a Capanne coltellate tra detenuti e viene minacciato anche un medico

PERUGIA – Ancora allarme carceri. Al penitenziario di Capanne a Perugia dove, martedì, si sono verificati nuovi episodi di “agenti aggrediti, violenze tra detenuti e minacce ai medici”. A denunciare i fatti è il Sappe, sindacato autonomo di polizia penitenziaria che sottolinea la necessità dell’Umbria di “tornare ad ospitare la sede del Provveditorato per l’amministrazione penitenziaria a Perugia” e auspica ad un avvicendamento al vertice del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

Aggressione tra detenuti

Secondo il sindacato martedì, un detenuto albanese trasferito da Prato, durante una visita in ambulatorio ha aggredito prima verbalmente poi fisicamente con un coltello rudimentale, il medico di turno minacciando di ammazzarlo se non gli avesse dato le medicine che chiedeva”. Sempre martedì – continua il racconto del sindacato – un detenuto tunisino, trasferito dalla Toscana, ha aggredito un altro detenuto tagliandolo al collo. All’uomo aggredito è stata assegnata una prognosi di 10 giorni. Ieri mattina, sempre lo stesso detenuto ha sfasciato la propria cella e colpito alla pancia, con un punteruolo, un agente portato in ospedale.