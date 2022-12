Allarme baby gang, controllati cento minorenni in un centro commerciale

CORCIANO – Un centinaio di ragazzi, con età comprese fra i 13 e il 17 anni, sono stati fermati per un controllo, dai carabinieri, in un commerciale di Corciano. Ai militari era stata segnalata la presenza di un gruppo di minorenni, che sono soliti avere comportamenti anche violenti, e comunque prevaricanti, nei confronti dei coetanei, creando quindi disagio all’interno del centro commerciale e anche nei parcheggi sotterranei, dove sono stati imbrattati diversi muri.

Spiegato ai ragazzi

I carabinieri hanno così proceduto al controllo di circa 100 ragazzi, anche con l’aiuto del pastore tedesco dei carabinieri cinofili di Firenze e dell’aliquota di primo intervento, che ha permesso di controllare anche quelli che hanno cercato di sfuggire al controllo. Nell’occasione, i militari hanno spiegato ai ragazzi la gravità di alcuni gesti, che spesso vengono commessi perché fomentati dal gruppo, e il fatto che spesso prendere di mira un coetaneo possa portare a conseguenza gravi a volte inaspettate, fino ad arrivare anche alla morte. In vista delle festività natalizie, con i centri commerciali presi d’assalto per il tradizionale shopping natalizio, i carabinieri della stazione di Corciano, anche con la collaborazione dei militari della della stazione di Ponte San Giovanni, hanno proceduto ad un controllo nei due centri commerciali più frequentati della città, soprattutto con per monitorare questi gruppi di ragazzi.