All’aeroporto diventa annuale la rotta aerea Perugia-Cagliari

Numerosi i servizi che sono stati implementati nel corso di questi mesi all’interno del terminal aeroportuale tra i quali le nuove postazioni di ricarica per dispositivi elettronici, wi-fi gratuito ed illimitato, area fumatori, sala business, nuove attività commerciali compresi nuovi negozi, nuovi autonoleggi ed un nuovo bar in area sterile, courtesy line per famiglie e passeggeri con ridotta mobilità, fast track, un nuovo gate, tornelli per lettura e-ticket ed un nuovo varco sicurezza.

All’esterno del terminal sono stati inoltre aggiunti oltre 200 nuovi posti auto, un nuovo sistema di automatizzazione dei parcheggi rapido ed efficiente, uno spazio dedicato a chi viaggia con la propria bicicletta, due stalli per la ricarica di auto elettriche e, non ultimo, una nuova viabilità ed una nuova segnaletica. “Il tutto – si sottolinea – per continuare ad innalzare gli standard qualitativi offerti dal San Francesco d’Assisi, che dalle rilevazioni a campione effettuate nel corso della stagione estiva vede percentuali di gradimento espresse dai propri utenti superiori al 90% per quasi la totalità degli indicatori misurati”.