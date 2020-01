Trofomec, buone notizie: pagati gli stipendi e impegno a un confronto

MAGINE – Bune notizie, per una volta, arrivano dalla vertenza Trafomec. Non solo il pagamento delle spettanze dovute (stipendio di dicembre e tredicesima), ma l’impegno della proprietà a un confronto serio con le parti sindacali sul futuro dell’azienda. Il venerdì 17, giorno del presidio ai cancelli, porta bene ai lavoratori della Trafomec Europe SA di Tavernelle. Sei lunghi giorni di sciopero, di telefonate, di confronti tra di loro al freddo del piazzale hanno dato i loro frutti.

Ritorno “Da lunedì riprenderemo a lavorare – spiega una nota della Rsu insieme a Fiom Cgil e Fim Cisl -, perché i lavoratori sono persone serie e responsabili, ma il nostro impegno e la nostra coerenza continuerà ad essere in campo per capire attraverso quali e quanti investimenti l’azienda è disposta a mettersi in gioco, quali progetti e quali prodotti dovranno diventare l’asse portante del sito produttivo, quali mercati dovremo attaccare e come cambiare l’aspetto organizzativo aziendale. Solo al termine del confronto potremmo dirci soddisfatti di questo primo passo, per poi valutare insieme i contenuti emersi e aprire altri tavoli per discutere di inquadramenti, formazione, sicurezza. Vogliamo un futuro certo e lo vogliamo conquistare senza se e senza ma. Continueremo a lottare per i nostri diritti”.