Alla Ternana torna il sorriso: Partipilo stende il Bari. Invasione prima del match

TERNI- Torna alla vittoria la Ternana dopo un mese e mezzo: colpo grosso contro il Bari, firmato da un barese doc come Partipilo: tre punti importanti per la formazione di Lucarelli che allontanano i rossoverdi dalle sabbie mobili dei playout.

Prima del match, invasione di campo di un tifoso del Bari che- completamente indisturbato – ha scavalcato il fossato nel tentativo di dare fuoco allo striscione rossoverde esposto in Curva Nord e successivamente, fallito il tentativo, ha lanciato una torcia verso i tifosi. Il tutto senza essere minimamente fermato da nessuno.

Le scelte

Nel Bari viste le assenze, Mallamo esterno destro, Benedetti a sinistra, con Zuzek al posto di Di Cesare e Botta regista per Maiello. Scheidler al fianco di Cheddira in attacco. Ternana con lo stesso undici della scorsa settimana. Galletti in campo con una singolare maglia a strisce biancazzurre, la quarta del lotto, che ricorda la divisa della ideale Bari, primo club cittadino.

Primo tempo

La Ternana parte molto bene: contropiede velenoso al minuto 11 che lascia sul posto la difesa barese, Partipilo arriva davanti a Caprile che si supera, sulla ribattuta Coulibaly ci arriva ma il tiro è telefonato e peraltro in fuorigioco. Il Bari risponde con due occasioni, la prima per Cheddira, che non trova la porta su cross di Pucino, l’altra con Botta, che sfiora il palo.

Al 18’però la Ternana segna con il barese Partipilo (che non esulta): la difesa dei Galletti si fa trovare impreparata e i rossoverdi sfondano a sinistra. Palumbo mette in mezzo, velo di Coulibaly in arera e Partipilo a tu per tu con Caprile finalmente si sblocca. Risposta dei Galletti al 24′ con Cheddira che si libera e tira, palla a lato di un niente. Poi il match si infila in un tunnel dal quale le squadre fanno fatica ad uscire e per il resto del tempo si vede poco, fatta eccezione per un paio di fiammate – una per parte – senza esito.

Secondo tempo

Si riparte col Bari in avanti: al 9′ occasione per Scheidler, che sul cross di Pucino calcia sull’esterno della rete. Rossoverdi schiacciati nella loro metà campo, col Bari che tenta più volte di scardinarla con alcune sortite, trovando però la difesa attenta.

I rossoverdi, senza un vero e proprio terminale offensivo, non riescono a trovare la rete per chiudere il match e soffrono il pressing di un Bari invece tutto votato all’attacco: tuttavia i biancorossi, pur mantenendo il pallino del gioco, esercitano un predominio prevalentemente sterile, che sbatte contro l’ottima organizzazione difensiva della formazione di Lucarelli. L’ingresso di Paghera in luogo di Falletti è chiaramente un tentativo di preservare il vantaggio, cui il Bari risponde invece con l’ingresso di un’altra punta, Esposito in luogo di Pucino.

Nel finale, si segnala il ritorno in campo di Favilli, insieme con Donnarumma, ma anche il tentativo del Bari di andare a caccia del pari, prima con una giocata di Antenucci deviata in corner e poi nell’ambito di una mischia in area, con Iannarilli che esce a vuoto ma viene salvato da Corrado, bravo a spazzare via. Alla fine però è festa rossoverde.

Il tabellino

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakite, Sørensen, Mantovani; Cassata (28’st Martella), Di Tacchio, Coulibaly (12’st Agazzi) Corrado; Palumbo (35’st Favilli); Partipilo (35’st Donnarumma), Falletti (28’st Paghera). A disp.: Krapikas, Vitali, Bogdan, Capuano, Mazzarani, Proietti, Favilli, Capanni. All: Lucarelli.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino (30’st Esposito), Vicari, Zuzek, Ricci; Mallamo (12’st Morachioli), Maita (18’st Benali), Benedetti; Botta (12’st Bellomo); Cheddira, Scheidler (12’st Antenucci) A disp.: Frattali, Sarri, Dorval, Matino, Bosisio, Molina. All:Mignani.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi (assistenti Baccini-Zingarelli IV Ufficiale: Crezzini)

VAR: Maggioni di Lecco AVAR: Gariglio

MARCATORI: 20’pt Partipilo

NOTE: Giornata primaverile, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 6.519 (di cui 1.723 abbonati e 934 ospiti). Incasso: € 62.177,00 Rateo abbonati: € 13.785,39 Ammoniti: Maita (B), Vicari (B). Calci d’angolo: 3-5 Recupero: 2’pt 5’st