Alla Ternana torna il sorriso: doppio Donnarumma, rossoverdi corsari ad Alessandria

ALESSANDRIA (3-4-1-2): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Prestia; Pierozzi, (15’st Mustacchio) Casarini, Milanese (33’st Palombi), Beghetto (33’st Lunetta); Chiarello; Corazza (19’st Arrighini), Kolaj (19’st Orlando). A disp: Russo, Crisanto, Benedetti, Speranza, Celesia, Palazzi, Gerace, All. Longo

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (30’st S.Diakitè), Boben, Sørensen, Martella (22’st Celli); Proietti, Palumbo; Partipilo (37’st Agazzi), Falletti, Furlan (37’st Salzano); Donnarumma (22’st Mazzocchi). A disp: Krapikas, Vitali, Kontek,Paghera, Koutsoupias, Pettinari, Peralta. All.Lucarelli

ARBITRO: Camplone di Pescara (arbitro: Massara-Di Giacinto IV Ufficiale: Di Cicco)

VAR: Banti di Livorno AVAR: Vecchi

MARCATORI: 14’pt e 42’pt Donnarumma (T)

NOTE: Giornata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 3000 circa. Ammoniti: Beghetto (A), Partipilo (T), Sorensen (T), Agazzi (T). Calci d’angolo: 6-6. Recupero 2’pt 4’st

ALESSANDRIA – La Ternana si rialza. I rossoverdi battono 2-0 l’Alessandria in trasferta e riprendono la marcia dopo due ko, centrando la seconda vittoria in trasferta stagionale dopo quella di Lignano Sabbiadoro. Decide la doppietta di Donnarumma, recuperato mentalmente dopo la serie di rigori sbagliati.

Le scelte

Nella Ternana assente Ghiringhelli, che ha lasciato il ritiro per stare vicino alla compagna che sta per partorire. Per il resto formazione tipo con Boben al posto dell’infortunato Capuano. Nell’Alessandria il 2001 Pierozzi e Beghetto vincono il ballottaggio sulle fasce con Mustacchio e Lunetta.

Primo tempo

Si parte al piccolo trotto con le occasioni migliori che arrivano da calcio franco, quello di Falletti da 40 metri su cui Donnarumma fa sponda e la difesa grigia che spazza e quello di Milanese da posizione defilata, sul quale arriva Sorensen a mettere in sicurezza. Al 13′ occasione per Pierozzi al volo, respinta da Martella.

La Ternana segna al 14′ assolutamente a sorpresa: lancio in verticale di Falletti e scodellata dal limite di Donnarumma che pesca Pisseri fuori dai pali e lo infilza. L’Alessandria è stordita dal gol e la Ternana spinge ancora sul gas: al 24′ bel corridoio di Falletti per Donnarumma e lancio verso Partipilo che entra in area ma poi non riesce a tirare. Si vedono i piemontesi: azione sulla destra, cross di Pierozzi, Corazza di testa liscia il pallone, che viene ripreso dalla parte opposta da Chiarello, ma in qualche modo Boben sventa la minaccia. Poi al 29′ azione personale di Milanese che entra in area, si coordina di destro e tira, con Iannarilli che para facile.

Al 34′ il pari alessandrini: imbucata di Chiarello per Corazza, Iannarilli respinge, Chiarello arriva in corsa e ribatte in rete. Camplone va al Var ed annulla per fuorigioco di Corazza. Va detto con oggettività che qualche dubbio sulla decisione rimane. Passata la paura, la Ternana raddoppia: cross di Partipilo per Donnarumma, dormita della difesa piemontese e colpo di testa che non lascia scampo a Pisseri.

Secondo tempo

Si parte con un contatto fra Boben e Corazza: l’attaccante va giù ma è solo uno scontro fra le gambe, l’arbitro lascia correre. Il pressing dell’Alessandria schiaccia la Ternana nella propria metà campo, i rossoverdi le prendono tutte di testa ma non riescono a riemergere.

Al 17′ clamorosa occasione da calcio d’angolo per la Ternana: palla in mezzo e bordata di Sorensen da dentro l’area respinta fuori dalla difesa. Al 24′ direttamente da calcio di punizione ci prova il Beghetto, tiro completamente fuori. Si gioca a strappi, fasi confuse con i rossoverdi che soffrono nelle ripartenze e i piemontesi che però non ne approfittano. Alla mezzora, intanto, si segnala l’esordio in campionato ed in serie B per Salim Diakitè.

L’Alessandria ci prova da corner: Beghetto tira, colpo di testa di Di Gennaro e parata di Iannarilli. Subito dopo il portiere si ripete alla grande su Chiarello, poi entra l’ex Palombi che si fa vedere subito di testa con altra parata di Iannarilli. A seguire ci prova Partipilo, palla in corner.

Finale di marca grigia: Arrighinicalcia da posizione ravvicinata, Iannarilli ci mette una pezza, poi Agazzi si immola in rovesciata e salva sulla linea. Null’altro sino alla fine.