Alla Ternana torna il sorriso: battuto il Modena dell’ex Tesser

La Ternana torna al successo, superando 2-1 il Modena al termine di una prestazione bifronte. Ma dopo il ko di Reggio e le recenti vicende, contava vincere ed il successo è arrivato.

Le scelte

Formazioni confermate rispetto alla vigilia, con la Ternana che ritrova Ghiringhelli e il duo d’attacco Favilli-Partipilo, mentre nel Modena l’unica variazione è l’ingresso di Strizzolo al fianco di Falcinelli al posto di Diaw.

Primo tempo

Avvio arrembante della Ternana che segna tre gol in 18′, l’ultimo dei quali viene però annullato per fuorigioco. In ordine: cross di Corrado,taglio e colpo di testa in tuffo di Ghiringhelli; corner di Palumbo, buco della difesa emiliana e colpo di testa di Favilli decisivo (deviato da Falcinelli); splendida azione sulla sinistra, ancora cross di Corrado, Gagno compie un miracolo sul colpo di testa di Favilli, poi sulla ribattuta arriva ancora Ghiringhelli che da due passi mette in rete. Ma stavolta l’arbitro come detto rileva il fuorigioco di Favilli ed annulla. Il Modena si era visto prima del raddoppio con Falcinelli, bravo ad impegnare Iannarilli, ma poco dopo il gol annullato la Ternana potrebbe segnare ancora: assist di Palumbo per Favilli, pallonetto che supera Gagno, ma Pergreffi si immola e salva sulla linea.

Tremolada e Strizzolo hanno due occasioni in sequenza per accorciare fra il 39′ ed il 40′, con il secondo che sfiora il palo, poi al 42′ Agazzi dalla distanza ci prova e manda alto di pochissimo. Nel finale, colpo di testa pericoloso di Bonfanti, ma Iannarilli fa suo il pallone.

Secondo tempo

La ripresa si apre col gol a sorpresa del Modena. Al 3′ errore di Daikitè che mette Strizzolo davanti a Iannarilli: il portiere rossoverde para d’istinto, ma sulla ripresa c’è un contatto fra Magnino e Ghiringhelli sanzionato col rigore. Falcinelli tira male, Iannarilli tocca sulla traversa ma la palla entra lo stesso. Restano molti dubbi sul penalty, con la palla che probabilmente era uscita, ma resta anche l’errore di Diakitè che origina il tutto.

La rete è un campanello d’allarme per una Ternana che a metà ripresa è vistosamente sulle gambe: Palumbo cala alla distanza, Partipilo non riesce a trovare spunti. Per fortuna dei rossoverdi, il Modena – che pure ha cambiato nel frattempo l’intero reparto avanzato- non trova il modo di approfittarne. Sulla discesa di Giovannini al 23′ con cross in mezzo, Iannarilli è ancora una volta reattivo e spazza; al 32′ invece il neo entrato Bonfanti semina il panico in area rossoverde e centra la traversa a Iannarilli battuto.

Il tabellino

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakite, Sørensen, Mantovani; Ghiringhelli (26’st Defendi), Di Tacchio, Agazzi (26’st Paghera), Corrado (42’st Martella); Palumbo (42’st Coulibaly); Partipilo (36’st Falletti), Favilli. A disp. Krapikas, Vitali, Bogdan, Mazzarani, Proietti, Cassata, Capanni. All: Andreazzoli.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Renzetti; Armellino (33’st Duca), Gerli, Gargiulo (1′ st Magnino); Tremolada (1’st Giovannini); Falcinelli (29’st Bonfanti), Strizzolo (11’st Diaw). A disp: Seculin, Silvestri, Coppolaro, Piacentini, De Maio, Poli, Panada All: Tesser.

ARBITRO: Gualtieri di Asti (assistenti: Cipriani-Cortese IV Ufficiale: Maria Marotta)

VAR: Ayroldi di Molfetta AVAR: Di Goia di Nola

MARCATORI: 7 pt Ghiringhelli (T), 16’pt Favilli (T), 6’st rig Falcinelli (M)

NOTE: Giornata fredda, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 3.348 (di cui 1.723 abbonati) Ammoniti: Di Tacchio (T), Falcinelli (M), Agazzi (T), Mantovani (T), Paghera (T). Calci d’angolo: 2-1. Recupero:2’pt st