Alla Ternana basta un tempo e torna il sorriso: battuta la Reggina

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Defendi (32’s Capone), Sorensen, Capuano, Celli (43’pt Ghringhelli); Koutsoupias (22’st Proietti), Agazzi (22’st Diakitè S.), Palumbo; Peralta (32’st Paghera), Partipilo; Pettinari. A disp.: Krapikas, Furlan, Rovaglia, Bogdan, Boben, Capanni, Donnarumma. All.: Lucarelli

REGGINA (4-2-3-1): Micai; Adjapong (20’st Lakicevic), Cionek, Aya, Di Chiara; Bianchi (20’st Kupisz), Crisetig; Folorunsho (38’st Hetemaj), Cortinovis (31’st Tumminello), Bellomo; Montalto (38’st Denis). A disp.: Aglietti, Turati, Aimone, Loiacono, Galabinov, Hetemaj, Lombardi, Giraudo. All: Stellone

ARBITRO: Colombo di Como (assistenti: Del Giovane-Cipriani IV Uomo Giaccaglia)

VAR: Banti di Livorno AVAR: Maria Sole Ferrieri Caputi

MARCATORI: 13’pt Pettinari, 16’pt Palumbo

NOTE: Giornata fresca, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 2631 circa. Espulso 27’st Bellomo (R) per gioco pericoloso. Ammoniti: Pettinari (T), Agazzi (T), Montalto (R), Folorunsho (R), Cionek (R), Palumbo (T). Calci d’angolo: 3-3. Recupero 2’pt 4’st. Al 35’st Micai (R) para un rigore a Partipilo.

TERNI– Torna al successo la Ternana, il primo del nuovo anno solare: contro la Reggina finisce 2-0, con i rossoverdi che hanno dominato il match e non hanno mai sofferto, portando a casa tre punti importanti.

Le scelte

Lucarelli chiama per la prima volta Capanni e Rovaglia, oltre a Bogdan, ma sono sei gli assenti fra i quali due per Covid. Senza Falletti, inevitabile il cambio di modulo con due trequartisti dietro l’unica punta Pettinari. Reggina con Micai che recupera e gioca titolare, Bellomo al posto di Galabinov e Cortinovis al posto di Hetemaj.

Primo tempo

Partenza mortifera della Ternana che nei primi 20′ segna due gol e ne sfiora un terzo. Al 13′ cross al bacio di Partipilo e giocata in bello stile di Pettinari che supera Micai. Passano tre giri di lancette e le Fere raddoppiano: altro splendido cross di Partipilo, stacco aereo imperioso di Pettinari, miracolo di Micai che devia il pallone sul palo.Palumbo è lì e la ribatte in rete. Il doppio vantaggio della Ternana stordisce la Reggina che rischia la Waterloo: gran rovesciata di Capuano e parata di Micai.

Al 29′ Ternana ancora vicina al gol: girata al volo di Pettinari su cross alto di Defendi, Micai respinge con i pugni. Ancora rossoverdi al 31′: azione personale di Palumbo, che sfugge ad Adjapong e mette in mezzo, pallone in angolo. Subito dopo la Reggina rischia il rigore per un intervento in ritardo di Adjapong su Celli, l’arbitro lascia correre. Celli però si tocca la spalla e deve uscire: al suo posto Ghiringhelli. Sul finale del primo tempo si vede anche la Reggina con una girata di Montalto bloccata facile da Iannarilli.

Secondo tempo

La Reggina dà segni di vita. Al 7′ Montalto ha una grande occasione su un pallone messo in mezzo, girata che costringe Iannarilli ad una parata d’istinto. Ancora il grande ex, subito dopo, prova a sorprendere il portiere con un pallonetto da centrocampo che però finisce alto.

Al 18′ di nuovo la Ternana: scambio al limite dell’area tra Partipilo e Pettinari, il numero 32 calcia sul primo palo e va vicino al gol del 3-0. La Reggina sfiora il gol con Cionek, col pallone che finisce radente al palo, subito dopo Pettinari tutto solo manca la rete che avrebbe fatto il calare il sipario sul match. Poi al 27′ la Reggina resta in 10: Bellomo interviene male su Proietti e finisce per colpirlo in faccia con la scarpa. Rosso inevitabile.

Al 35′ il Var richiama Colombo su un tocco di mano in area di Cionek: rigore, che però Partipilo si fa parare da Micai. La Ternana spinge ancora: al 43′ contropiede rossoverde, Capone arriva a tu per tu con Micai ma tira addosso al portiere. Poi il match scivola via senza altre emozioni.