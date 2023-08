Alla Salernitana basta l’ex Candreva, Ternana fuori dalla Coppa Italia

SALERNO – Finisce 1-0 all’Arechi. Una Salernitana modesta supera una Ternana work in progress e avanza in Coppa Italia

Squadre rimaneggiatissime, appena 18 giocatori per Sousa, mentre Lucarelli è costretto a schierare giocatori in uscita, come Corrado. Prima della partita ufficializzato l’arrivo in prestito con diritto di riscatto dell’esterno sinistro del Cagliari Christian Travaglini, nelle ultime due annate a Olbia

Il match

Prima occasione della gara di marca rossoverde, con un altro dei probabili partenti, ovveor Alexis Ferrante: diagonale mancino dal limite, fuori di poco. Al 7′ il vantaggio salernitano: lo segna l’ex Candreva con una punizione dal limite sulla quale ci sono gravissimi errori di piazzamento della barriera, che si apre mettendo fuori causa Iannarilli.

La Ternana accusa il colpo e i ritmi bassi non aiutano. La Salernitana, del resto non ha interesse a forzare. I rossoverdi si vedono un paio di volte su punizione, poi al 35′ ancora Salernitana con Lassana Coulibaly: tiro al volo che termina altissimo.

Al 37′ check Var per possibile rigore a favore della Ternana per un contatto Lassana Coulibaly-Falletti. Nulla di fatto, con Lucarelli che scuote i suoi: rossoverdi infatti positivi fino all’ingresso in area, poi si spengono.

La ripresa si apre col palo di Falletti, che raccoglie il passaggio morbido di Ferrante su giocata di Corrado, con difesa salernitana ferma, poi Kastanos impegna due volte Iannarilli. Sfait da una parte e Diakitè dall’altra sono le ultime occasioni, senza esito, del match.

Il tabellino

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Lovato, Gyomber, Pirola (1’st Fazio); Sambia, M.Coulibaly (1’st Maggiore), L.Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos (30’st Dia); Botheim. A disp: Ochoa, Allocca, Iervolino, Sfait, Dia. Al.: Paulo Sousa.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakite, Bogdan, Celli; Casasola (15’st Mantovani), Proietti, Labojko (30’st Damian), Favasuli, Corrado (30’st Sorensen); Falletti, A.Ferrante (30’st Distefano). A disp: Brazão, Morlupo, Capuano,Marginean, M.Ferrante, Furlan, Rovaglia.All: Lucarelli.

ARBITRO:Giua di Olbia (assistenti Cipressa-Politi IV Ufficiale Mastrodomenico)

VAR: Maggioni di Lecco AVAR: Gariglio

MARCATORI: 7’pt Candreva

NOTE giornata calda, terreno in buone condizioni. Spettatori 5000 circa. Ammoniti: Lucarelli (all.Ternana), Bradaric (S), Diakitè (T), Bodgan (T). Calci d’angolo: 1-2. Recupero: 3’pt 8’st