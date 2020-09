Alla Fontivegge Gryphus di Perugia arriva il nuovo tecnico Elena Zaharieva

PERUGIA “Siamo molto felici di avere Elena Zaharieva nel nostro team di allenatrici. Un team già da tempo consolidato e molto competente di cui fanno parte Cristina Fiori, Alice Belladonna, Irina Ivanova, Federica Rondini e Claudia Canali. Un ingresso come questo non può che accrescere il valore della nostra società che dal 1988, anno della sua fondazione, ha fatto passi da gigante, partecipando di anno in anno a competizioni regionali, interregionali, nazionali e internazionali di rilievo, e confermandosi come una delle realtà umbre di maggior pregio nel campo della ginnastica ritmica”. Con queste parole il CdA dell’A.S.D. Fontivegge Gryphus di Perugia annuncia ufficialmente l’ingresso in società della nuova allenatrice del gruppo Gold, la bulgara Elena Zaharieva, per sei anni ginnasta della nazionale bulgara ed ex campionessa del mondo di squadra nel 1989 a Sarajevo, ex artista/ginnasta di Cirque du Soleil, nonché ex allenatrice della Ginnastica Petrarca Arezzo, società di serie A dal 2010 al 2020.

La Zaharieva ha iniziato gli allenamenti lo scorso 31 agosto.