All Together Now: Nicola Gargaglia si ferma al quarto posto

PERUGIA – Si chiude al quarto posto, ovvero al secondo turno della finale, l’avventura di Nicola Gargaglia, il cantante perugino ex Amici al programma All Together Now, condotto da Michelle Hunziker. Il muro di 100 artisti del mondo dello spettacolo e della canzone capitanato da J AX non gli ha concesso l’approdo fra i tre superfinalisti: dopo aver vinto la prima sfida contro Lorishen Umali sulle note di ‘Se adesso te ne vai’ di Massimo Di Cataldo, ha dovuto cedere il passo alla diciottenne Gaia di Fusco, poi terza classificata.

Gargaglia ha pagato una meno convincente interpretazione sulle note di “You make me feel like” di Aretha Franklin apparsa meno nelle sue corde rispetto a “Tutta colpa mia” di Elodie cantata dalla giovanissima campana. Per Gargaglia, dopo molto tempo, comunque un bel rilancio sulla scena musicale