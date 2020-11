All Together Now, due umbre nella giuria del ‘muro’: Valeria Farinacci e Sarah Jane Ceccarelli

Scatta stasera la terza edizione di ‘All Together Now’, il talent show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. Nella giuria dei cento personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che dovranno ascoltare i cantanti in gara ed alzarsi in piedi se gradiranno la performance, ci sono anche due cantanti umbre, l’anglo-eugubina Sarah Jane Ceccarelli, già protagonista anche su Radio Rai ed in diversi appuntamenti nazionali e la ternana Valeria Farinacci, protagonista nel 2017 a Sanremo Giovani.

Fra i nomi con i quali condivideranno il muro, Senhit, la cantante bolognese di origine eritrea rappresentante di San Marino all’Eurovision 2011, 2020 (cancellato) e 2021, i cantanti Marco Ligabue, Mietta, Simona Bencini, Marcella Ovani ex Lollipop, Nathalie, Pamela Petrarolo ex Non è la Rai e Silvia Mezzanotte, la showgirl Antonella Mosetti, il dj Fernando Proce, la ‘iena’ Cizco, il conduttore televisivo Raffaello Zanieri.

Due le novità: il cast dei cantanti è fisso, saranno 12, eliminati uno ogni sera ed inoltre è presente una supergiuria che avrà il potere di aggiungere o togliere cinque punti (ogni componente) rispetto al punteggio del muro. Sarà composta da Anna Tatangelo, Francesco Renga, J AX e Rita Pavone.