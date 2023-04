PERUGIA – Alessandro Borghese torna in Umbria per una nuova puntata del suo programma ‘4 Ristoranti’. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Nazione lo chef starebbe girando una nuova puntata muovendosi tra quattro locali di altrettanti piccoli comuni. Si tratterebbe di Gualdo Cattaneo, Giano dell’Umbria, Campello sul Clitunno e Bettona. Nei giorni scorsi, comunque, Borghese con un post sui social aveva omaggiato l’Umbria e in particolare la fascia olivata tra Assisi e Spoleto. “‘La Via dell’Olio Umbra’. Posizionata al centro della nostra Italia, c’è l’Umbria, con una zona dove ti giri ti giri, sei circondato da ulivi. Una via che si estende per circa 40 km, tra Assisi e Spoleto, attraversando Spello, Foligno e Trevi”, ha scritto Borghese, definendo poi “questa via è un gioiello tutto italiano, 90mila ettari di terreno dedicati alla cultura dell’ulivo. Lo sanno bene i ristoratori umbri, che tra aziende agricole, trattorie con frantoio, agriturismi e osterie arroccate sui borghi dell’Appennino, dell’oleo-turismo hanno fatto una vocazione, portando avanti la loro idea di ristorazione con al centro sempre lui: l’olio extravergine di oliva, ovviamente di produzione propria”.