Alcantara mette alla porta 18 operai, scatta l’agitazione: “Stop straordinari”

Proposta irricevibile

“La rsu – si legge in una nota unitaria – ritiene irricevibile tale proposta, in quanto risulta per noi fondamentale implementare e garantire la qualità delle produzioni, ma soprattutto la sicurezza dei lavoratori tutti, che secondo noi verrebbero meno”. I delegati giudicano “folle ridurre l’attuale organico e aumentare ulteriormente i carichi di lavoro, peggiorando il clima aziendale, già particolarmente teso”. Pur tenendo conto dell’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime, le rsu ritengono pertanto “inaccettabile recuperare la marginalità dell’azienda sulle spalle dei lavoratori”. “Se risparmi dovranno esserci vanno recuperati in altro modo” concludono i delegati, spiegando che il blocco degli straordinari è una “prima azione di lotta”.