Al via InfoCovid Umbria: numero verde per le informazioni sul Coronavirus

PERUGIA – La Direzione regionale Salute e Welfare della Regione Umbria ha attivato in questi giorni un nuovo canale di comunicazione, denominato “InfoCovidUmbria”, pensato per fornire ai cittadini informazioni utili sull’emergenza coronavirus.

“Realizzato grazie alla collaborazione con Umbria Salute e Umbria Digitale – sottolinea il Direttore regionale Claudio Dario – questo nuovo strumento affiancherà il Numero Umbria Sanità 800.63.63.63 e consentirà di ricevere direttamente sullo smartphone, 24 ore su 24, le risposte ai principali dubbi sul Covid-19. Grazie ad un menù semplice ed intuitivo vengono fornite in pochi secondi risposte a questioni del tipo: cosa fare in caso di sintomi o di positività, come e dove fare il tampone, quali sono i dati aggiornati dei contagi e tanto altro”.

InfoCovid Umbria è disponibile sul sito della Regione Umbria, su quello delle Aziende Sanitarie, su Telegram (digitando Infocovidumbria su “cerca”) e presto anche su Whatsapp.