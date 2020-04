Al via il bando per la ricostruzione della basilica di San Benedetto di Norcia

NORCIA – Sarà pubblicato il 6 aprile e scadrà il 26 maggio il bando per la progettazione dell’intervento di ricostruzione post sisma della basilica di San Benedetto di Norcia. Il timing è stato reso noto dal sindaco Nicola Alemanno a seguito di un’interlocuzione con il soprintendente speciale per il terremoto, Paolo Iannelli. “Sono notizie che fanno bene al cuore, danno fiducia e speranza nel futuro in questo particolare momento”, ha commentato il sindaco Alemanno, che ha sottolineato come “la ricostruzione post sisma rimane al centro della nostra azione amministrativa e in questi giorni stanno continuando le interlocuzioni e gli incontri in ‘conference call’ con il commissario Legnini per essere pronti a ripartire subito al termine dell’ emergenza Covid-19”.

Il progetto A pubblicare la gara sarà la centrale unica di committenza Invitalia, che ha reso noto l’iter di 50 giorni. In particolare, entro il 18 maggio i professionisti interessati potranno chiedere chiarimenti nel caso il bando per la progettazione della basilica di San Benedetto non fosse chiaro in ogni sua parte. Dopodiché il 26 maggio è stato indicato come termine ultimo per presentare le offerte tecniche ed economiche, che saranno vagliate da una commissione. Occorrerà comunque attendere il bando per conoscere i dettagli della procedura, a cominciare dal tempo a disposizione delle aziende per consegnare il progetto, che naturalmente potranno ridurlo in sede di offerta, e anche del valore della progettazione.