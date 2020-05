Viabilità, al via i cantieri Anas sulla Perugia-Bettolle e Terni-Orte

PERUGIA – Approfittando delle scuole chiuse l’Anas accelera i lavori su due tratti molto trafficati dell’Umbria, che erano programmati per il 2021: si tratta del raccordo Perugia-Bettolle nell’area di Perugia e il raccordo Terni-Orte per un importo complessivo di 26 milioni di euro. Ne dà notizia l’assessore regionale alle Infrastrutture e Viabilità, Enrico Melasecche, che ricorda come prosegue l’impegno per il “completamento del Contratto di programma Regione-Anas 2016-2020, mentre si comincia già a lavorare a quello successivo 2021-2025 che andrà a disegnare il futuro infrastrutturale dell’Umbria”.

Perugia-Bettolle Su raccordo perugino iniziano a metà maggio tre nuovi interventi per 11 milioni di euro che interessano il ripristino profondo del piano viabile, una tecnica che utilizza calce e cemento e garantisce una durata del fondo stradale di gran lunga superiore. I tratti interessati vanno dallo svincolo di Ponte San Giovanni compreso alla galleria Volumni per 2,8 milioni; dalla galleria Volumni a Ferro di Cavallo per 3,5 milioni; da Corciano a Magione per 4,7 milioni. La data prevista per la fine dei lavori è il 31 agosto, con turni sulle 24 ore in modo da ridurre al minimo il disagio per la popolazione.