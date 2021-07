Al via gli Internazionali di Tennis Città di Perugia, fari puntati sull’azzurro Fabbiano

PERUGIA – Tutto pronto per l’inizio degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup “Memorial Alfredo Mignini”, il Challenger organizzato da MEF Tennis Events che andrà in scena al Tennis Club Perugia da domenica 4 a domenica 11 luglio. Da Salvatore Caruso a Blaz Kavcic, passando per Federico Gaio, Holger Rune, Thomas Fabbiano, Maxime Janvier e tanti altri: sarà un torneo ricco di grandi giocatori, tra giovani ed atleti affermati da diverse stagioni nel circuito mondiale. Nel tabellone principale ci saranno, avendo ricevuto wild card, anche i talentuosi Flavio Cobolli e Francesco Forti, mentre giocheranno le qualificazioni Francesco Passaro, Alessio De Bernardis e Lorenzo Claverie.

Alla conferenza stampa ha partecipato l’Assessore allo sport Clara Pastorelli che dichiara: “È alle porte uno degli appuntamenti sportivi più importanti della nostra città, che da sei anni ci regala una vetrina Internazionale di rilievo all’interno di uno scenario suggestivo qual è il Tennis Club di Perugia. Ringrazio e mi complimento con la Mef Tennis Events per l’ennesima impeccabile organizzazione, pur perdurando limitazioni legate all’emergenza sanitaria. Dal 4 all’11 luglio diversi campioni si misureranno in un torneo prestigioso, che saprà regalare nuovamente spettacolo, nel ricordo di un grande imprenditore come Alfredo Mignini, fondatore e a lungo guida della Banca di Credito Cooperativo di Perugia e riferimento per tante aziende del territorio.”

L’Assessore Pastorelli rilanciando anche per l’edizione 2022 augura a tutti gli ospiti presenti in città un buon divertimento e una scoperta di nuovi talenti sportivi nel mondo del tennis-

Il Challenger di Perugia sarà aperto al pubblico, che potrà accedere gratuitamente da domenica 4 a giovedì 8 luglio. Da venerdì 9 luglio, giornata di quarti di finale, sarà necessario acquistare il biglietto per accedere ai campi del Tennis Club Perugia. Info e biglietti nella sezione “tickets” del sito ufficiale del torneo.