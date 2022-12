Al via a Orvieto Umbria Jazz Winter#29: cartellone all’insegna della grande qualità̀

ORVIETO – Al via mercoledì, 28 dicembre, a Orvieto Umbria Jazz Winter#29. Per l’edizione di quest’anno il filo rosso del cartellone è all’insegna della grande qualità̀ musicale. In un certo senso, Umbria Jazz Winter #29 può̀ essere considerata come un ritorno alla identità̀ del Festival delle prime edizioni, con proposte originali e rivolte ad un pubblico che vuole esplorare aspetti meno frequentati del jazz ma non per questo meno attrattivi. Come sempre, la formula prevede concerti dalla tarda mattinata a notte fonda nel cuore del centro storico di Orvieto. Il fatto che quasi tutti gli artisti siano residenti dà al pubblico la possibilità̀ di scegliere ogni giorno il proprio itinerario.

Due edifici I concerti hanno per sede due edifici strategici nel patrimonio architettonico della città il palazzo del Capitano del Popolo, con la Sala dei 400, e il teatro Mancinelli. Location d’eccezione è in realtà̀ anche il centro storico di Orvieto, ideale teatro dei Funk Off e dei loro festosi cortei. Dopo il successo nell’edizione 2019 di UJ Winter, e due anni di sospensione forzata causa pandemia, torna a Orvieto anche UJ4KIDS. Il 29, 30 e 31 dicembre (dalle 10 alle 11.30 circa) la Sala del Carmine ospiterà iniziative che sono il risultato di attività laboratoriali svolte dalla Scuola comunale di musica “Adriano Casasole” con il coinvolgimento delle locali scuole primarie. Giovanissima marching band Ci sarà anche una giovanissima marching band, nata su iniziativa della scuola. Umbria jazz winter si apre con l’appuntamento con i vincitori del Conad Jazz Contest, i Five Angry Men, e con i migliori studenti delle Clinics del Berklee College dello scorso luglio a Perugia. Nel pomeriggio la tradizionale street parade dei Funk Off e in serata al Teatro Mancinelli il nuovo progetto di Allan Harris e le canzoni di Burt Bacharach interpretate da Dianne Reeves con l’Umbria Jazz Orchestra diretta da Ethan Iverson. Conclude il programma del primo giorno il tributo a Charles Mingus alla Sala 400 di Palazzo del Popolo. Sold out il concerto di Vinicio Capossela del 29 dicembre al Teatro Mancinelli.