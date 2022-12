Al Perugia non basta il coraggio, la beffa arriva negli ultimi minuti: vince il Cagliari 3-2

CAGLIARI-PERUGIA 3-2 (2-1)

CAGLIARI (4-3-1-2): 1 Radunovic, 28 Zappa, 24 Capradossi (32′ st 15 Altare), 33 Obert, 27 Barreca (14′ st 16 Carboni), 8 Nàndez (32′ st 39 Kourfalifdis), 29 Makoumbou, 14 Deiola (32′ st 10 Viola), 25 Falco (21′ st 77 Luvumbo), 9 Lapadula, 20 Pavoletti. A disp: 18 Aresti (GK), 12 Lolic (GK), 3 Goldaniga, 21 Cavuoti, 23 Lella, 19 Millico, 20 Pereiro. All.: Fabio Liverani

PERUGIA (3-4-1-2): 1 Gori, 4 Iannoni (32′ st 16 Bartolomei), 11 Olivieri (32′ st 20 Di Serio), 15 Dell’Orco, 17 Paz, 21 Curado, 24 Casasola, 25 Santoro, 28 Kouan (16′ st 13 Luperini), 41 Strizzolo (16′ st 9 Melchiorri), 97 Sgarbi (43′ st 23 Lisi). A disp: 81 Abibi (GK), 2 Rosi, 5 Angella, 6 Vulikic, 33 Beghetto. All.: Fabrizio Castori

ARBITRO: Marco Serra di Torino (Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Alessio Saccenti di Modena) IV ufficiale: Andrea Colombo di Como

VAR: Marco Guida di Torre Annunziata AVAR: Alessandro Cipressa di Lecce

RETI: 20′ pt e 37′ st Pavoletti, 27′ pt Lapadula, 29′ pt Strizzolo (P), 9′ st (rig.) Casasola (P)

NOTE: giornata soleggiata. Ammoniti Pavoletti, Olivieri, Paz, Luvumbo

CAGLIARI – Non basta l’orgoglio per il Perugia. Al termine di un match combattuto e in equilibrio, i padroni di casa del Cagliari hanno la meglio nei minuti finali dell’incontro. E’ stato vero peccato, perché la formazione di Castori avrebbe più che meritato il pareggio dopo aver rimontato per ben due volte lo svantaggio. Al Perugia è mancata solo la fortuna, che non è un elemento da poco nemmeno in questi frangenti…

Primo tempo Al 3′ occasione d’oro per il Perugia: Kouan va in acrobazia, la palla finisce sui piedi di Strizzolo che sbaglia clamorosamente a pochi passa da Radunovic. All’11’ Falco compie un filtrante al bacio per Lapadula; sul tiro del numero 9 cagliaritano Gori si tuffa e salva la propria porta. Al 16′ Olivieri lanciato verso il gol viene falciato da Capradossi in area: per il signor Serra è tutto regolare. Al 20′ Nandez fa partire un traversone da sinistra per Lapadula che senza colpo ferire segna il gol dell’1-0 sardo. Al 24′ Gori ha uno scontro aereo con Deiola e l’arbitro è costretto a fermare il gioco: fortunatamente per l’estremo biancorosso nulla di grave. Al 27′ Obert intercetta un rilancio di Santoro, il pallone finisce sui piedi di Lapadula che segna senza problemi il raddoppio casalingo. Il Grifo accorcia le distanze al 29′: Capradossi appoggia male di testa verso il proprio portiere, ne approfitta quindi Strizzolo che con facilità firma il 2-1. Al 30′ Gori esce e cattura lo spiovente da un calcio d’angolo in favore del Cagliari. Al 36′ Curado e Pavoletti hanno un contrasto e l’attaccante rossoblù deve ricorrere alle medicazioni. Al 39′ Iannoni sugli sviluppi di un corner manda alto il tiro sopra la traversa cagliaritana. Al 43′ altro angolo in favore del Perugia: batte Santoro, incorna Curado e Radunovic para. Al 46′ viene respinta dalla difesa sarda una conclusione di Kouan. Al 47′ il portiere perugino para un tiro di Nandez. Al 49′ il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo Al 51′ Zappa suggerisce di destro per Lapadula che trova Gori prontissimo a parare in tuffo. Al 52′ il difensore cagliaritano mette a terra Strizzolo nella propria area di rigore: per l’arbitro non c’è nessun dubbio e assegna il tiro dagli undici metri per i biancorossi. Dal dischetto Casasola la mette nell’angolino basso di destra ed è 2-2. Al 61′ per il Cagliari Capradossi va di testa su una punizione di Falco: la sfera finisce fuori. Al 65′ un corner battuto da Santoro finisce direttamente nei guantoni di Radunovic. Al 73′ calcio di punizione per i sardi: Carboni lancia e trova pronto Gori a prendere la palla. All’82’ le speranze del Grifo di riportare almeno un punto vengono spente da Lapadula che sigla il definitivo 3-2. Al 93′ l’ultima chance a opera di Di Serio viene annullata dalla parata dell’estremo rossoblù. Al 95′ viene sancita la fine del match.