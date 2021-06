Al mare o nelle città umbre in treno, salgono ad 80 le corse regionali per l’estate

PERUGIA – Saliranno ad 80 i treni regionali e interregionali che circoleranno nei giorni feriali in Umbria. Confermati i 28 collegamenti quotidiani con Roma, 18 con Ancona, 10 con Firenze. Lo ha annunciato Trenitalia, in una conferenza stampa alla presenza di Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia. Sono inoltre intervenuti Sabrina De Filippis e Paolo Attanasio, rispettivamente Direttori delle Divisioni Passeggeri Regionale e Lunga Percorrenza.

Tornano le fermate estive a Palombina che collegheranno il cuore verde d’Italia direttamente con le spiagge marchigiane. Sarà più facile e conveniente, grazie anche alle vantaggiose promozioni e soluzioni di trasporto integrato, raggiungere le mete più suggestive di una regione ricca di storia, cultura e bellezze naturali.

Nuove combinazioni. Gli orari dei treni regionali, opportunamente rimodulati, faciliteranno l’utilizzo della nuova fermata dell’Alta Velocità di Orte anche da altre località, portando al di sotto delle 4 ore il tempo di viaggio tra Terni e Milano (3h43’) e tra Orvieto e Milano (3h59’). Spoleto beneficia di un collegamento con il capoluogo lombardo in poco più di 4 ore. Foligno raddoppia i collegamenti con i Frecciarossa: a quello in 4h17’, che vede il treno regionale intercettare il Frecciarossa mattutino da Perugia, si aggiunge la possibilità di raggiungere il capoluogo meneghino via Orte, in circa 4h30’.

Novità anche per i cittadini di Gualdo Tadino e Fossato di Vico – Gubbio, che in circa 5 ore potranno essere a Milano grazie alla combinazione treno Regionale + Frecciarossa ad Orte.

Confermato il collegamento Assisi – Milano con treno Regionale + Frecciarossa via Perugia, in 4h03’. Saranno così in totale 8 le Frecce ogni giorno al servizio dell’Umbria, i due con fermata ad Orte, i 2 con fermata a Terontola e alla coppia Perugia-Milano/Torino, in aggiunta ai Frecciabianca che uniscono Roma e Ravenna passando per Terni, Spoleto e Foligno.

Confermati i 10 servizi Intercity a servizio della regione (due coppie di Roma-Ancona, una coppia di Terni-Milano, una di Perugia-Roma ed il Roma-Trieste via Adriatico).

Trasimeno Line. Torna dal 20 giugno il Trasimeno Line, il servizio estivo che accompagna alla scoperta delle più belle località lacustri. Tutti i giorni, quattro corse dirette tra Perugia e Chiusi, passando per le principali mete turistiche del Lago Trasimeno come Torricella, Passignano, Tuoro, Castiglione del Lago. Integrando i collegamenti tradizionali con cambio treno nella stazione di Terontola, si realizzano complessivamente fino a 20 soluzioni di viaggio al giorno per visitare l’area naturalistica del Trasimeno. Novità di quest’anno: nei giorni festivi un’ulteriore coppia di corse dirette tra Perugia e Orvieto, a facilitare itinerari turistici da e per la Città della Rupe. Tutte le corse Trasimeno Line sono effettuate con moderni elettrotreni di tipo Jazz dotati di tutti i comfort, incluse facilitazioni per il trasporto delle bici al seguito.

Assisi Link. Confermato l’Assisi Link, il collegamento intermodale treno+bus per raggiungere il cuore della città di San Francesco, con circa 50 combinazioni di viaggio al giorno, effettuando in unica soluzione sia la programmazione dell’intero viaggio fino ad Assisi Centro, sia l’acquisto dei biglietti per entrambi i mezzi.

Festival dei Due Mondi. Confermata anche per l’edizione 2021 la collaborazione con il Festival dei 2 Mondi di Spoleto, che premia chi sceglie il treno per recarsi alla kermesse, in programma dal 25 giugno all’11 luglio, con uno sconto del 20% sul prezzo di accesso agli spettacoli.