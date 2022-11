Al Gubbio va di traverso il pranzo: la Recanatese espugna il Barbetti nel “lunch match”

GUBBIO – Il lunch match va alla Recanatese dell’ex grifone Giovanni Pagliari, che passa 3-1 al Barbetti infliggendo la seconda sconfitta di fila al Gubbio.

Ospiti avanti al 17′: corner di Ferretti, palla in mezzo e Carpani che viene murato da Portanova, ma davanti la porta Sbaffo è il più lesto di tutti e con un pregevole colpo di tacco volante la mette sotto la traversa. Uno-due tremendo completato al 19′: altro corner di Ferretti, Meneghetti respinge Alfieri si coordina e calcia al volo di destro e spedisce la palla alla destra del portiere.

La reazione del Gubbio sta nel gol che dimezza lo svantaggio prima dell’intervallo: sulla destra Spina trova un cross in area vellutato dove Bulevardi con una splendida rovesciata volante e di destro insacca la sfera a fil di palo. Ma prima dello stop viene annullato a Carpani un gol per fuorigioco.

Bulevardi tiene desto il Gubbio, con due azioni ad inizio ripresa ed una punizione sulla quale la Recanatese rischia l’autorete, poi al 22′ Spina scappa via ed entra in area e calcia di sinistro in porta, Fallani in tuffo con i pugni si salva in angolo. Il rosso a Bulevardi per doppia sanzione (fallo a braccio aperto su Carpani) fa calare il sipario sul Gubbio che al 33′ incassa il 3-1: Sbaffo serve Carpani, si gira e da posizione decentrata fa partire un tiro di destro a palombella a girare che sorprende il portiere e la palla si insacca a fil di palo.

Il tabellino

GUBBIO (3-4-1-2): Meneghetti; Tazzer (31′ pt Bulevardi), Redolfi, Portanova; Morelli (26′ st Vitale), Bontà (13′ st Semeraro), Toscano (26′ st Francofonte), Corsinelli (13′ st Artistico); Arena; Spina, Mbakogu. A disp.: De Luca, Di Gennaro, Signorini. All.: Braglia (squalificato, in panchina De Simone).

RECANATEESE (4-3-3): Fallani; Somma, Ferrante, Pacciardi, Quacquarelli; Alfieri (32′ st Morrone), Raparo, Carpani (36′ st Senigagliesi); Ferretti (21′ st Minicucci), Giampaolo (32′ st Ventola), Sbaffo. A disp.: Bagheria, Longobardi, Tafa, Zammarchi, Marafini, Meloni. All.: Pagliari.

Arbitro: Frascaro di Firenze (assistenti: Iacovacci-Renzullo IV Ufficiale Gallorini)

Marcatori: 17′ pt Sbaffo (R), 19′ pt Alfieri (R), 44′ pt Bulevardi (G), 33′ st Carpani (R).

Note: Giornata fredda, spettatori 900 circa. Espulso 31′ st Bulevardi (G) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Redolfi (G), Quacquarelli (R), Portanova (G), Bulevardi (G), Spina (G), Raparo (R). Angoli: 15-3. Recupero: 3′ pt; 4′ st.