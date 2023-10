Al Gubbio torna il sorriso: superata di slancio la Carrarese

GUBBIO- Tre punti d’oro per il Gubbio che supera 2-0 la Carrarese. Un gol per tempo. Vantaggio al minuto 33 tiro teso di Mercati da fuori area che viene spizzicato da Udoh velocemente come un flipper in area e la sfera si infila rasoterra nell’angolo lontano.

I rossoblù tengono il campo per bene e sfiorano più volte il raddoppio che arriva poco prima del 90′: Spinas erve sulla fascia Corsinelli che rimette in mezzo una palla filtrante dove arriva Montevago che di destro la mette nell’angolo. Rossoblù che salgono a 9 punti.

Il tabellino

GUBBIO (4-2-3-1): Vettorel; Frey (24′ st Corsinelli), Signorini, Portanova, Mercadante; Rosaia, Mercati (37′ st Casolari); Spina, Chierico (20′ st Bulevardi), Di Massimo (24′ st Dimarco); Udoh (37′ st Montevago). A disp.: Greco, Tozzuolo, Guerrini, Galeandro, Di Gianni. All.: Braglia.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale (39′ st Opoola); Zanon (1′ st Grassini), Della Latta, Schiavi, Palmieri (33′ st Panico), Raimo (1′ st Belloni); Capello, Simeri (1′ st Morosini). A disp.: Tampucci, Mazzini, Cerretelli, Di Gennaro, Zuelli, Cartano, Sementa, Giannetti. All.: Dal Canto.

ARBITRO: Giaccaglia di Jesi (assistenti: Regattieri- Munerati IV ufficiale: D’Andria)

MARCATORI: 33′ pt Udoh (G), 41′ st Montevago (G).

NOTE: Espulso: 43′ st Braglia (G) per proteste. Ammoniti: Illanes (C), Imperiale (C), Spina (G), Di Massimo (G), Mercati (G), Vettorel (G), Bulevardi (G), Dimarco (G). Angoli: 3-1. Recupero: 3′ pt; 7′ st.