Al Gubbio basta Bulevardi: rigore vincente contro l’Olbia

GUBBIO- Vittoria di misura ma fondamentale per il Gubbio che al Barbetti liquida 1-0 l’Olbia. Primo tempo con poche emozioni ma forti: già all’inizio Morelli crossa in area da destra, colpo di testa di Mercadante, Rinaldi respinge con i pugni.

Montevago e Chierico hanno le due occasioni migliori nel primo tempo, ma è nella ripresa che il Gubbio spinge più forte. Al 27”il rigore decisivo: Bulevardi viene spinto da tergo da Zallu: dal dischetto è lo stesso Bulevardi che calcia forte di destro e la palla si insacca sotto all’incrocio. Poco dopo proteste sarde perr un presunto fallo in area su Cavuoti, ma l’arbitro fa proseguire con Larosa che protesta e si prende il cartellino giallo.

Il tabellino

GUBBIO(3-4-1-2): Vettorel; Portanova, Signorini, Mercadante; Morelli (17′ st Corsinelli), Rosaia, Mercati (17′ st Casolari), Spina; Chierico (17′ st Bulevardi); Udoh (6′ st Di Gianni), Montevago (1′ st Dimarco). A disp.: Greco, Tozzuolo, Frey, Pirrello, Guerrini. All.: Braglia.

OLBIA (4-4-2): Rinaldi; Arboleda (1′ st Zallu), Bellodi (34′ pt Fabbri), Motolese, Montebugnoli; Cavuoti, La Rosa, Biancu, Contini; Ragatzu (17′ st Dessena), Scapin (17′ st Nanni). A disp.: Palmisani, Van Der Want, Incerti, Palomba, Mameli, Caggiu. All.: Greco.

ARBITRO: Drigo di Portogruaro (assistenti: Moroni-Scardovi IV ufficiale Coppola)

MARCATORE: 27′ st Bulevardi (G) rigore.

NOTE: Ammoniti: Arboleda (O), Montevago (G), Signorini (G), Chierico (G), Larosa (O), Dimarco (G). Angoli: 4-6. Recupero: 3′ pt; 3′ st.