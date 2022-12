Al Gubbio basta Toscano: battuto di misura il Pontedera

GUBBIO- Basta una rete nel finale al Gubbio per portarsi a casa i tre punti contro il Pontedera e proseguire la marcia. Decide Toscano.

Nel primo tempo gli ospiti sono pericolosi prima con Izzillo in apertura (palla in corner), poi con Somma ed infine con Stancampiano, senza esito mentre il Gubbio sfiora il gol con Arena (palla alta). Ma è nella ripresa che il match si anima. Al 23′ azione sull’asse Vazquez e Toscano, con quest’ultimo che calcia un rigore in movimento ma apre troppo il piede destro e la palla va a lato.. Al 29′ cross da destra di Martinelli in area dove sbuca Aurelio di testa, palla che sfiora il montante. Al 35′ il Gubbio passa in vantaggio: Arena da calcio piazzato serve al limite Toscano che non sbaglia. Il rosso a Semeraro fa chiudere il Gubbio in dieci e mette pepe sul finale.

Il tabellino

GUBBIO (3-4-1-2): Di Gennaro; Portanova, Signorini (26′ pt Redolfi), Bonini; Corsinelli, Rosaia (29′ st Bontà), Bulevardi (16′ st Toscano), Semeraro; Arena; Mbakogu (29′ st Spina), Vazquez. A disp.: Meneghetti, Francofonte, Ahmetaj, Guerrini, Vitale, Di Stefano, Di Gianni. All.: Braglia.

PONTEDERA (3-4-2-1): Stancampiano; Espeche, Shiba, Martinelli (39′ st Mutton); Perretta, Guidi (26′ st Somma), Izzillo (26′ st Catanese), Aurelio; Fantacci (34′ st Benedetti), Cioffi; Nicastro. A disp.: Vivoli, Tonelli, Pretato, De Ioannon, Mercandalli, Bonfanti, Tripoli, Petrovic. All.: Canzi.

Arbitro: Nicolini di Brescia (assistenti: Ceolin-Zanellati IV ufficiale: Castelli).

Marcatori: 35′ st Toscano (G).

Note: Spettatori: 1000 circa. Espulso: 38′ Semeraro (G) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Shiba (P), l’allenatore Braglia (G), Semeraro (G), Nicastro (P), Espeche (P), Arena (G), Rosaia (G), Martinelli (P), Spina (G). Angoli: 3-2. Recupero: 2′ pt; 5′ st.