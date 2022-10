Al Gubbio basta mezzo secondo tempo per superare l’Imolese

GUBBIO– Una ripresa super basta al Gubbio per il successo netto 3-0 sull’Imolese. Primo tempo bloccato, con gli ospiti che prima sfiorano il gol con Fonseca e al 39’reclamano un rigore per un presunto fallo di Di Gennaro su Pagliuca, non sanzionato.

Al 28′ della ripresa segna Arena con un gran tiro rasoterra da fuori area che batte Rossi. Poi finale incandescente con due reti nel recupero: Toscano prima e Spina poi chiudono il conto.

GUBBIO(4-2-3-1): Di Gennaro, Morelli (1’st Corsinelli), Signorini, Portanova (19’st Redolfi), Bonini; Bontà (1’st Francofonte), Rosaia (1’st Toscano); Arena, Vazquez, Spina; Mbakogu. A disp.: Meneghetti, Semeraro, Di Stefano, Tazzer, Vitale, Artistico. All.:; Braglia.

IMOLESE (3-5-2): Rossi, Zagnoni, Serpe, Eguelfi (33’st De Vito), Pagliuca (12’st Zanon), Agyemang (21’st Faggi), Zanini, Fonseca, Cerretti, Bensaja (21’st Rocchi), Annan (21’st Stijepovic). A disp.: Adorni, Molla, Fort, Scremin, De Vito, Milani, Manfredonia, Castellano, Diaby. All.: Antonioli

ARBITRO: Vergaro di Bari (assistenti: Del Santo Spataru-Caldirola IV Ufficiale: Papagno)

MARCATORI: 28’st Arena, 45’st Toscano, 49’st Spina

NOTE: ammoniti Bonini (G), Zanini (I), Annan (I), Pagliuca (I)