Al Gubbio basta Mbakogu: rossoblù vittoriosi a Fiorenzuola d’Arda

FIORENZUOLA D’ARDA – Colpo esterno del Gubbio che vince 1-0 in Emilia sul campo del Fiorenzuola nel turno infrasettimanale.

Lupi subito pericolosi, con gol al 15′ con Jerry Mbakogu: Rosaia mette in area, Battaiola esce male e la mette sui piedi dell’attaccante eugubino che ringrazia, Risponde al 18′ dal limite Mamona con un tiro in porta, ma fa buona guardia Di Gennaro che intercetta la sfera. Al 32′ Morelli serve in area Arena che si porta la palla sul sinistro e prova il tiro a giro, salva a pochi passi dalla porta Popov di testa.Il tempo si chiude sul destro di Oneto parato da Di Gennaro.

Ripresa che parte ancora con Oneto e Di Gennario che para a terra. Poi Arena serve Rosaia che ci prova, salva di testa Bondioli. Al 21′ proteste locali per un contatto tra Morelli e Currarino in area eugubina, ma l’arbitro è vicino all’azione e lascia proseguire. Al 35′ Di Gesù prova il tiro di sinistro dal limite, para senza problemi Di Gennaro. Poi nient’altro

Il tabellino

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Quaini, Potop, Oddi; Currarino, Fiorini (1′ st Bondioli), Stronati (25′ pt Oneto) (10′ st Di Gesù); Mamona (35′ st Sartore), Mastroianni (35′ st Scardina), Morello. A disp.: Sorzi, Yabre, Frison, Coghetto, Sussi, Iselle, Arduini, Areco. All.: Tabbiani.

GUBBIO (3-4-1-2): Di Gennaro; Portanova, Signorini, Bonini; Morelli, Bontà (30′ st Toscano), Rosaia, Corsinelli; Arena (23′ st Vitale); Spina, Mbakogu (26′ st Artistico). A disp.: Meneghetti, Semeraro, Redolfi, Tazzer, Francofonte, Vazquez, Di Stefano. All.: Braglia.

ARBITRO: Petrella di Viterbo (assistenti: Belsanti-Piatti IV Ufficiale: Maccorin).

MARCATORI: 15′ pt Mbakogu (G).

NOTE: Espulso: 43′ pt preparatore Barbiero (G) per proteste. Ammoniti: Quaini (F), Potop (F), Mbakogu (G), Currarino (F), Scardina (F). Angoli: 1-6. Recupero: 4′ pt; 7′ st.