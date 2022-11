Al Gubbio basta Mbakogu: battuto il San Donato Tavarnelle

GUBBIO – Torna al successo il Gubbio, superando 1-0 il San Donato Tavarnelle: a segno Jerry Mbakogu.

Toscani pericolosi all’inizio con Carcani, che ci prova trovando Bonini pronto al muro. Al 29′ Marzierli pre sulla destra per Russo che entra in area, si porta la palla sul sinistro e calcia in porta radente,salva tutto a due passi dalla porta Portanova con un prodigioso intervento in scivolata di piede.

Ancora San Donato pericoloso: da Nunziatini a Galligani che di destro impegna alla parata Di Gennaro. Il Gubbio si vede con Rosaia servito da Arena che con un destro radente impegna Cardelli al corner. Vantaggio del Gubbio al 23′ del secondo tempo: gli sviluppi di un calcio d’angolo calciato in area da Arena, si forma una mischia dove si smarca Semeraro che riesce a pennellare un assist per la testa di Mbakogu che incorna all’altezza del dischetto e la palla va in rete.

Al 28′ invece è Vazquez che apre per Arena che fa partire un tiro di destro al volo a palombella, Cardelli vola sotto la traversa e compie un autentico miracolo per respingere la sfera. Nel finale ci prova Russo, con palla sopra la traversa.

Il tabellino

GUBBIO (3-4-2-1): Di Gennaro; Portanova, Signorini, Bonini; Morelli (16′ st Vitale), Rosaia, Bontà (10′ st Toscano), Spina (1′ st Semeraro); Arena, Bulevardi (10′ st Mbakogu); Vazquez (32′ st Redolfi). A disp.: Meneghetti, Francofonte, Di Stefano. All.: Braglia.

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-1-2): Cardelli; Gorelli, Carcani (45′ st Noccioli), Siniega, Montini (19′ st Alessio); Borghi (34′ st Sepe), Rossi A. (19′ st Bovolon), Nunziatini (34′ st Ubaldi); Russo; Galligani, Marzierli. A disp: Rossi M., Ciurli, Mascia, Contipelli, Gjana. All.: Buzzegoli.

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino (assistente: Conti-Cesarano IV Uomo D’Agnillo)

Marcatore: 23′ st Mbakogu (G).

Note: Espulso: 29′ st Vitale (G) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Rossi A. (S), Semeraro (G), l’allenatore Braglia (G), Gorelli (S). Angoli: 6-3. Recupero: 0′ pt; 5′ st.