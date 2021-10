Al giornalista Ugo Russo, umbro di adozione, la Stella d’argento del Coni

TORINO – Uno scrosciante applauso del numeroso pubblico presente nel suggestivo scenario del Centro federale Fib al Torrino, dove era giornata di consegna da parte del Coni di Stelle, Palme e medaglie al merito sportivo per il 2019 (il covid ha fatto rinviare di non pochi mesi la manifestazione) ha accolto Ugo Russo chiamato a ritirare la sua Stella d’argento, straordinario riconoscimento per un grande professionista che da 55 anni serve al meglio lo sport italiano, prima avendo raccontato (e continuando a farlo) gli eventi più importanti e soprattutto tantissime medaglie degli atleti azzurri e poi da numerosi anni in chiave dirigenziale. Un altro ambito riconoscimento tra i tantissimi ricevuti in molti decenni di carriera. Ma quello di sabato 16 ottobre è sicuramente il più significativo e importante. La Stella d’Argento Coni al merito sportivo, che segue quella di Bronzo ottenuta cinque anni fa, è infatti l’unica consegnata ad un giornalista italiano da quando il prestigioso premio è stato istituito (ci avviciniamo a grandi falcate al secolo di vita).

Umbro nel cuore

Russo è romano di origine ma umbro di adozione: è stato fra i peroratori della causa di Foligno città dello sport quattro anni fa ed è cittadino onorario di Sansepolcro, paese altotiberino in Toscana al confine con l’Umbria ma che alla regione è legato perchè la squadra, di cui Russo è presidente onorario, è da sempre affiliata alla Figc Umbra.

Il giornalista ha ricevuto il premio dalle mani del Presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola, figlio del non dimenticato Presidente della Roma, Dino Viola, mentre il presentatore d’eccezione Stefano Pantano applaudiva alla meritata soddisfazione dell’amico trovato e frequentato soprattutto nelle varie olimpiadi disputate assieme, Pantano come schermidore e poi commentatore, Russo come giornalista..

Russo è a andato in pensione sei anni fa ma è ancora presente nei media nazionali e locali. Nel ricevere il premio ha affermato, che vuole raggiungere quanto prima la Stella d’oro per avere ideale completamento di una straordinaria carriera.

Altro premio

Venerdì prossimo Russo, direttamente dalle mani dei due massimi esponenti dello sport nazionale, Giovanni Malagò, Presidente del Coni, e Luca Pancalli, Presidente del Cip, Comitato italiano paralimpico, nonché dal numero uno della Fitarco, Mario Scarzella, al Salone d’onore del Coni riceverà un’altra eccelsa gratificazione. Ma è innegabile che questa Stella d’argento resterà una perla di dimensioni gigantesche, laddove si pensi, lo ribadiamo, che Russo è l’unico, come giornalista, ad averla mai raggiunta.