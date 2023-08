Agriturismo abusivo: nei guai tre imprenditori a Città di Castello

CITTA’ DI CASTELLO – Avevano trasformato un appartamento del centro storico in un bed and breakfast agriturismo, senza nessuna autorizzazione. E naturalmente gli ospiti (stranieri) del locale non erano stati mai segnalati in questura, così come la somministrazione di cibo e bevande era completamente abusiva.

Sono scattate le denunce per tre imprenditori del settore extra-alberghiero di Città di Castello.Tutti, viene spiegato dal comando, sono stati destinatari di sanzioni amministrative con l’eccezione del titolare dell’agriturismo che non ha comunicato alla questura la presenza di alcuni ospiti in violazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che prevede una sanzione penale.

Allo stesso imprenditore, poi, è stata anche contestata la pubblicità fatta online, dove reclamizzava la propria struttura con una denominazione differente rispetto a quella indicata nella Scia. Accertamenti ulteriori su eventuali abusi edilizi, infine, sono in corso a carico del titolare della struttura extralberghiera che serviva alimenti e bevande senza titolo.