PERUGIA – Nuovo sostegno all’innovazione dell’agricoltura umbra. La giunta regionale, su proposta del vicepresidente e assessore all’agricoltura Roberto Morroni, ha approvato proprio ieri un importante provvedimento che mette a disposizione delle imprese agricole circa 10 milioni di euro. Risorse che saranno attinte dal Pnrr. Il bando prevede la concessione di un contributo a fondo perduto per gli investimenti in macchine e attrezzature per l’agricoltura di precisione, in innovazione dei sistemi di irrigazione e per favorire la sostituzione di veicoli fuoristrada ad uso agricolo e zootecnico più inquinanti con altri a motore elettrico o a biometano.

Lo scopo del bando