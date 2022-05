PERUGIA – Si chiede, fra l’altro, l’istituzione di un tavolo permanente di lavoro sulla crisi del settore suinicolo in un documento di Coldiretti Umbria, rivolto alla Regione per salvaguardare il comparto suinicolo, specie dopo che l’emergenza della peste suina africana dei cinghiali ha toccato il vicino Lazio. È quanto scaturito dalla Consulta suinicola della Coldiretti Umbria, riunitasi a Perugia. “Tra le richieste del nostro documento, vista una congiuntura di alti costi di produzione, bassi margini per gli allevatori e il diffondersi della Psa – spiega Albano Agabiti, presidente Coldiretti Umbria – quella dell’istituzione di un tavolo permanente di lavoro sulla crisi del comparto suinicolo umbro. E’ fondamentale adottare ogni misura possibile finalizzata alla gestione numerica dei capi di cinghiale in circolazione sul territorio regionale prevista anche nel Piano di gestione del cinghiale e della peste suina redatto dal ministero della Salute e adottato anche dalla Regione Umbria”.