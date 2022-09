Agricoltura, 70mila euro per ogni giovane imprenditore umbro che avvia nuova attività

PERUGIA – Ci sono 6 milioni di euro disponibili in Umbria per avviare giovani imprese agricole. Fanno parte del Programma di sviluppo rurale e la Regione ha lanciato l’avviso pubblico. E’ previsto un premio di 70mila euro per ciascun giovane insediato, che si impegna a condurre un’azienda agricola in regime biologico, per la copertura dei costi inerenti l’avvio e l’esercizio delle attività. Gli obiettivi secondo la Regione, sono quelli di attrarre nuove leve alle produzioni biologiche e favorire il ricambio generazionale. Si punta all’utilizzo di tecnologie Ict (Information and communication technologies) e agricoltura di precisione, oltre ad adottare metodi di produzione e di trasformazione dei prodotti maggiormente sostenibili in termini ambientali, economici e sociali.