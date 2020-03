Agricoltore finisce con le gambe sotto il trattore: soccorso con l’elicottero

ASSISI – Paura martedì mattina quando un agricoltore è finito con le gambe sotto il mezzo agricolo, un motocoltivatore. Un uomo di 66 anni, a Castelnuovo di Assisi. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che l’hanno dovuto stabilizzare. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e di un elicottero per il trasporto veloce e in sicurezza in ospedale.