Aggregazione Asm Terni-Acea: concluso closing della prima fase

TERNI – E’ stato perfezionato oggi il closing della prima fase dell’operazione di aggregazione ASM Terni – Acea, a esito della procedura a evidenza pubblica avviata da quest’ultima.

L’operazione ha un’importante valenza strategica ed é finalizzata alla creazione di una multiutility integrata attiva in Umbria nei settori della distribuzione e vendita di elettricità e gas, della gestione dei rifiuti e del ciclo idrico integrato.

L’ingresso di Acea nel capitale sociale di ASM Terni è strutturato in due fasi distinte ma correlate tra loro.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha deliberato di non procedere all’avvio dell’istruttoria sull’operazione, in quanto questa non da luogo a costituzione o rafforzamento di posizione dominante e che la Corte dei Conti Umbria si è pronunciata in senso non ostativo all’operazione. Si sono così verificate le due condizioni sospensive previste per l’esecuzione della prima fase dell’operazione.

ASM Terni S.p.A. è stata assistita dall’advisor strategico PwC, con un team coordinato dal partner Gianpaolo Chimenti, Energy & Utilities Advisor Leader, e, per gli aspetti legali, da PwC TLS con un team composto da Tommaso Tomaiuolo, partner del team Energy & Utilities, Stefano Cancarini, partner del team M&A, Federico Magi e Andrea Pototosching.