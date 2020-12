Aggredisce la ex fuori dal condominio dove abita: arrestato

UMBERTIDE – Momenti di paura lunedì pomeriggio per una 38enne di Umbertide da tempo domiciliata a Roma per motivi di lavoro e già vittima delle aggressioni dell’uomo, un 45enne residente nella capitale che aveva già denunciato. La donna è riuscita a scappare dall’ex, chiudendosi nell’ascensore del condominio di via Vacuna, in zona Tiburtina. Da qui ha chiesto aiuto al 112 e sul posto sono intervenuti sia gli uomini della stazione Prenestina che quelli del Radiomobile del Gruppo di Roma.

Rintracciato Il 45enne era ancora nei paraggi e quando ha visto arrivare le pattuglie dell’Arma si è nascosto, ma è stato rintracciato e a quel punto ha iniziato a scappare di corsa tra le strade della zona. Ne è scaturito un inseguimento coi carabinieri che alla fine sono riuscito a bloccarlo, identificandolo e accertando che la donna aveva effettivamente già denunciato l’ex alla fine del novembre scorso: in quel caso il romano l’aveva aggredita e lei aveva anche riportato lesioni. A carico dell’uomo è quindi scattato l’arresto per stalking ed è stato accompagnato nel carcere di Frosinone dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.