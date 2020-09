Aggredisce i poliziotti e poi scappa, arrestato dai carabinieri

TERNI – Nella stazione di Terni gli agenti della polizia ferroviaria hanno arrestato un cittadino nigeriano che, dopo aver rifiutato di fornire le proprie generalità, ha aggredito i poliziotti e si è dato alla fuga. Rintracciato immediatamente dopo grazie all’ausilio di una pattuglia dei carabinieri, è stato arrestato per i reati di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nel capoluogo umbro invece, la stessa Polfer ha tratto in arresto un cittadino romeno destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Spoleto, per aver commesso reati a sfondo sessuale. Questo il bilancio dell’attività svolta dal compartimento per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo nella settimana appena trascorsa. Nelle tre regioni, complessivamente, 2.057 identificati, 2 persone arrestate, 6 denunciate a piede libero, 231 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie, 136 treni scortati, 40 pattuglie automontate.