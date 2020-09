Aggredisce anziano e sferra un pugno a un giovane: denunciato

TERNI – Un anziano di 86 anni spintonato e rimasto ferito e un giovane colpito con un pugno al volto. E’ il bilancio delle aggressioni di cui si è reso protagonista un ternano classe 1977, già noto alle forze dell’ordine, a Terni. Nella serata di lunedì i carabinieri di Terni hanno denunciato in stato di libertà l’uomo per i reati di lesioni personali e omissione di soccorso. Da quanto ricostruito l’uomo ha spintonato, nel centro di Terni e senza motivo, un anziano pensionato, facendolo cadere a terra per poi allontanarsi, omettendo di prestargli soccorso. Dagli accertamenti è emerso poi che lo stesso ternano lo scorso 9 agosto, in via Mazzini, ha sferrato senza alcun apparente motivo un pugno al volto di un 46nne ternano, causando anche a lui lesioni personali.