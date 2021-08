Afghanistan, il figlio studia a Perugia, l’appello della madre: “Fatemelo riabbracciare”

PERUGIA– Habib è uno studente afghano di 29 anni che vive a Perugia. Sua madre è rimasta a Kabul ed è attraverso lui cerca di tornare in Italia: “Voglio venire a Perugia, assieme a mio marito e tutta la mia famiglia, per riabbracciare mio figlio e per fuggire dall’Afghanistan”. A fare da tramite è lo stesso figlio: “Siamo in venti e vogliamo provare a lasciare il Paese”, racconta la donna all’Ansa.

“A Kabul – afferma la madre di Habib – siamo arrivati tre giorni fa e al momento ci troviamo in una casa vicino all’aeroporto. Ieri abbiamo sentito le esplosioni, ma non abbiamo visto nulla perché siamo chiusi nell’appartamento. Quello che vediamo dalle finestre – aggiunge la mamma di Habib – è la gente che tenta di andarsene da qui. Tutti vogliono fuggire dall’Afghanistan, c’è una grande confusione”.

Manca il passaporto. Nessun contatto finora con i talebani, ma anche nessun passaporto, l’unico documento che potrebbe consentire di lasciare il Paese. Come spiega Habib, da due anni in Italia: “Nessuno della mia famiglia ha il passaporto e questo rende tutto più difficile. Spero che la mia famiglia possa raggiungermi. A partire ci proveranno fino a quando sarà possibile

A Kabul è rimasta anche la moglie di un suo fratello, in dolce attesa.