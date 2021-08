Afghanistan, il cardinale Bassetti: “La Cei farà la sua parte, ma l’Italia non resti sola”

RIMINI – “Faremo il possibile per il fratello che fugge, ci è stato chiesto dalle diocesi di ospitare famiglie e gruppi di famiglie. Molte famiglie giunte in Italia sono legate tra di loro e sono numerose, anche 15 o 16 persone. Come sempre faremo il possibile davanti al fratello in difficoltà per accoglierlo. Però questo è un problema che non può essere affrontato solo dall’Italia. Come ha riconosciuto il presidente Sassoli, solo insieme possiamo affrontarlo e soltanto insieme possiamo mettere le premesse perché queste tragedie non succedano.

E sulla fuga de militari Usa: “All’improvviso sono fuggiti, hanno lasciato tutte le armi. È come mettere un fucile da caccia in mano a un bambino di sei anni… Delle volte si fanno dei gesti che non sono sufficientemente riflettuti e pensati. Indipendentemente da come sono avvenuti i fatti, come sempre la Chiesa italiana, attraverso la Caritas, si attiverà. Bisogna essere ordinati nella carità”.

Monsignor Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, ha spiegato al Meeting dell’Amicizia di Rimini la posizione della Cei sulla vicenda dei profughi che stanno lasciato l’Afghanistan dopo l’ingresso dei Talebani.

Segno di pace. Ma non è mancato ovviamente anche un accenno al tema più generale del dialogo interreligioso. “L’incontro del Mediterraneo, che si terrà nei mesi iniziali del nuovo anno a Firenze, la città di Giorgio La Pira, che “cosa altro è se non un Sinodo dove riunirsi, valutare proposte, esperienze e progettare insieme? Questo è ciò di cui abbiamo bisogno non solo per la Chiesa italiana ma per tutto il mondo. Oggi siamo giunti a un punto della storia umana che non possiamo più permetterci dinamiche di contrapposizione e dobbiamo riscoprire il “rivale” come abitante dell’altra riva, amico e vicino, il prossimo. Torniamo a essere veri rivali nel Mediterraneo”.