Affitti, dal Governo altri 2,5 milioni all’Umbria: 3mila euro a famiglia

PERUGIA – Altri soldi dal Governo per tamponare. “La Regione Umbria avrà a disposizione, per il sostegno alle famiglie in difficoltà con gli affitti, ulteriori 2,5 milioni di euro. Questo stanziamento va ad aggiungersi a quello di 1.166.052,81 euro già assegnato e a quello di 1.511.834,48 stanziato dalla Regione, per un totale di circa 5,2 milioni di euro”. Lo rende noto l’assessore regionale alle politiche della casa, Enrico Melasecche, visto che col decreto Rilancio, per mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, è stato incrementato a livello nazionale di ulteriori 140 milioni di euro per l’anno 2020. Ciò comporta per l’Umbria un ulteriore disponibilità, di circa 2,5 milioni di euro, rispetto alla somma già stanziata. Il finanziamento totale che verrà posto a disposizione dei Comuni umbri è arrivato appunto a circa 5,2 milioni di euro. “I Comuni umbri – spiega l’assessore -, entro il prossimo 15 giugno 2020, dovranno emanare i bandi necessari per la formazione delle graduatorie che consentiranno la concessione dei contributi previsti dal Fondo Nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione”.