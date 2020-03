Denunciato perché affitta casa a madre e figlio senza permesso di soggiorno

ASSISI – Affitta casa a madre e figlio 21enne privi del permesso di soggiorno e viene denunciato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, mentre per i due oltre alla denuncia è scattata la procedura di espulsione. L’indagine è del commissariato di Assisi che ha fermato il 21enne al percorso verde di Bastia per l’identificazione, con il giovane di nazionalità albanese che, prima, ha detto di aver lasciato il portafogli a casa della sorella e, poi, ha ammesso di vivere con la madre. Arrivati nella casa in cui effettivamente viveva il giovane gli agenti hanno controllato i suoi documenti e quelli della madre, accertando che entrambi erano irregolari. Denunciato anche il locatario dell’abitazione a cui tutti i mesi versavano 300 euro senza contratto.