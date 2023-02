Aeroporto, Tesei: “Nostro obiettivo i 500mila passeggeri per il 2023”

PERUGIA – Un totale di 94 voli settimanali, tra incremento di frequenze su sette voli e l’inserimento della nuova rotta per Cracovia, per la ‘Summer 2023’ (+12% sul 2022). In fase di chiusura poi anche la rotta su Olbia (con due voli settimanali da giugno) e, per il futuro, il collegamento con Francoforte si fa sempre più concreto, con l’annuncio che pare solo rimandato di alcuni mesi. Infine, anche i lavori sulla struttura per 850mila euro con un quarto gate e un secondo nastro bagagli. Obiettivo, raggiungere i 500mila passeggeri per il 2023. Questi i principali temi di cui si è parlato martedì nel corso della conferenza stampa in merito ai voli della stagione estiva, ai nuovi investimenti e ai programmi futuri che riguardano l’aeroporto internazionale dell’Umbria ‘San Francesco d’Assisi’.

La direzione giusta

Nel Salone d’Onore di Palazzo Donini a Perugia sono intervenuti la presidente della Regione, Donatella Tesei, e il presidente della Sase Spa, Stefano Panato. “L’aeroporto – ha affermato Tesei – è l’unico vero acceleratore di collegamenti per una regione isolata come Umbria, visto che altre infrastrutture hanno bisogno di anni per essere realizzate. Non potevamo aspettare, allo scalo ci abbiamo sempre creduto e i risultati ci dicono che questa è la direzione giusta e quindi l’obiettivo è continuare a crescere”.

Rotte e obiettivi

Anche Panato sull’andamento generale “straordinario” del 2022 ha aggiunto: “L’aeroporto ha ottenuto questi risultati perché è credibile da parte delle compagnie ed i numeri dicono che il ‘brand Umbria’ tira e quindi l’investimento fatto sullo scalo ha senso”. E proprio sui numeri della “Summer 2023”, operativa dal 26 marzo al 28 ottobre, Panato ha ricordato le 15 destinazioni collegate (Cracovia, Londra Stansted, Cagliari, Catania, Palermo, Malta, Tirana, Vienna, Brindisi, Barcellona, Bucarest, Londra Heatrow, Rotterdam, Bruxelles Charleroi), i 505mila posti totali offerti (+28% sul 2022), di cui 68% su voli internazionali e 32% su voli nazionali, e le cinque compagnie aree operative sullo scalo (Ryanair, British Airways, Transavia, Wizz, Albawings). Sui dati del 2022 è tornata poi anche la presidente Tesei, sottolineando i 370mila passeggeri raggiunti rispetto ai 250mila previsti dal piano industriale, cresciuti a gennaio 2023 ancora del 168% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: “Siamo il primo aeroporto per crescita in Italia e terzo in Europa, con un contributo notevole dato al Pil e all’economia della regione. C’è dietro un lavoro importante fatto dal consiglio amministrazione della Sase e ora il primo obiettivo deve essere quello di reperire mezzi e risorse per aiutare questa crescita perché non ci possiamo permettere di tornare indietro”.

Con Francoforte

In questo senso sono in arrivo novità anche sull’importante rotta che si sta cercando di realizzare con Francoforte, hub di collegamento con aeroporti di tutto il mondo, con Tesei che ha annunciato: “Proseguono interlocuzioni serie possibili solo per lo scalo umbro che si è conquistato una reputazione importante. Il volo costa 1,2 milioni di euro l’anno e per questo abbiamo lanciato appello alle forze economiche umbre. Grazie alle disponibilità manifestate, per ora di Camera di Commercio e anche di Fondazione Perugia e Confindustria, si può tornare a lavorare per raggiungere l’obiettivo”. “Con cautela possiamo dire – è stato poi sottolineato – che l’obiettivo per il 2023 è di 450mila passeggeri, ma a 500mila possiamo arrivarci, è alla nostra portata anche per quello che l’Umbria rappresenta nel panorama internazionale”.

Sessanta milioni di euro

Per ottenerlo servono lavori anche alla struttura, come ha ricordato Tesei: “L’aeroporto è costato 60 milioni di euro che dovevano garantire 500mila passeggeri ma abbiamo visto che è andato in crisi già con 300mila. Quindi ci siamo attivati per interventi che vanno a migliorare e accogliere al meglio i passeggeri. I lavori sono stati validati da Enac nella fase di progettazione e ora sono solo da attuare. Quindi adesso, oltre al finanziamento dei 12 milioni di euro in tre anni fatto con legge regionale, mettiamo a disposizione risorse sul progetto di interventi sulla struttura per un importo complessivo di 850mila euro”. “Dai numeri importanti che abbiamo registrato – ha aggiunto Panato – se c’è una cosa negativa è che abbiamo toccato i limiti della struttura prima di raggiungere i 500mila. Abbiamo così elaborato un piano di tamponamento che riguarda l’area bagagli con un secondo nastro e la creazione di un quarto gate, per i passeggeri in partenza. Se poi il livello di ambizione è superare i 500mila allora bisogna fare un ragionamento più ampio”.

Il volo per Milano

“Quella del volo con Milano è una strada che continueremo a percorrere e che, come ogni scelta futura, prevede la necessità che tutti gli attori del territorio facciano la loro parte”, ha dichiarato Tesei. “Ho sempre creduto – ha aggiunto – che un collegamento con Milano sia indispensabile per il business, l’incoming turistico e la crescita complessiva della nostra regione. Il volo con Ita, cinque giorni su sette, partenza la mattina e ritorno la sera, avrebbe un costo di 5 milioni l’anno, una cifra che anche se ci fosse riconosciuto il contributo governativo che sto richiedendo al ministero delle Infrastrutture per la continuità territoriale, 50% dell’importo, comunque rappresenterebbe un costo che allo stato attuale, senza modificare le scelte fin qui fatte, non sarebbe sostenibile né da Regione, né da Sase”.

Novità ed incrementi:

OLBIA: in via di definizione, dal 1 giugno, 2 voli settimanali

CRACOVIA (RYANAIR) NOVITÀ 2023: dal 27 marzo, 2 voli settimanali

LONDRA STANSTED (RYANAIR): 7 voli settimanali per tutta la stagione

CAGLIARI (RYANAIR): dal 26 marzo, 4 voli settimanali (rispetto ai 2 del 2022)

CATANIA (RYANAIR): dal 26 marzo passa a 5 voli settimanali (3 nel 2022)

PALERMO (RYANAIR): dal 28 marzo passa a 3 voli settimanali (2 nel 2022)

MALTA (RYANAIR): dal 28 marzo passa a 3 voli settimanali (2 nel 2022)

TIRANA (WIZZ AIR): dal 28 marzo passa a 3 voli settimanali (2 nel 2022)

TIRANA (ALBAWINGS): dal 28 marzo passa a 3 voli settimanali (2 nel 2022)

VIENNA (RYANAIR): dal 28 marzo (nel 2022 iniziò il 1 luglio), 2 voli settimanali

BRINDISI (RYANAIR): dal 26 marzo (nel ’22 iniziò il 1 maggio), 2 voli settimanali

Le altre rotte:

BARCELLONA (RYANAIR): dal 28 marzo, 2 voli settimanali

BUCAREST (RYANAIR): dal 26 marzo, 2 voli settimanali

LONDRA HEATHROW (BRITISH AIRWAYS): dal 21 maggio, fino a 4 voli settimanali

ROTTERDAM (TRANSAVIA): dal 22 aprile, 2 voli settimanali

BRUXELLES CHARLEROI (RYANAIR): dal 27 marzo, 3 voli settimanali