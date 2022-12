Aeroporto, partito il primo volo Perugia-Cluj-Napoca: si punta a nuovi flussi

PERUGIA – Partiti i nuovi voli che collegano l’aeroporto internazionale dell’Umbria ‘San Francesco d’Assisi’ a Cluj Napoca, antica capitale della Transilvania nonché considerata uno dei più importanti centri accademici, culturali e industriali della Romania. I collegamenti, programmati ogni mercoledì e domenica, sono operati da Wizz Air con Airbus A320/321. Per l’Aeroporto internazionale dell’Umbria “i nuovi voli su Cluj-Napoca vanno a rafforzare un mercato, quello dell’Europa dell’Est, etnico e di grande importanza strategica per ciò che concerne gli interessi commerciali e rappresentano, per entrambi i territori, nuove opportunità di sviluppo turistico”.

Raggio delle destinazioni

“Siamo soddisfatti – aggiunge il San Francesco in una nota – che il nostro scalo continui ad ampliare il raggio delle sue destinazioni, offrendo nuove opportunità anche ai cittadini del centro Italia. Ci auguriamo che la collaborazione con Wizz Air possa ulteriormente rafforzarsi nel prossimo futuro vista anche la grande risposta ed attenzione che il mercato sta registrando nei confronti dell’Umbria”. Quello con Cluj rappresenta quindi il nono nuovo collegamento inaugurato dallo scalo umbro nel corso di questo 2022, e si va ad aggiungere ad una stagione invernale che vede un network di voli da e per Londra Stansted, Malta, Catania, Palermo (rotte operate da Ryanair) e Tirana (voli operati sia da Wizz Air che da Albawings), con 32 frequenze di linea settimanali ed una proiezione di traffico per l’intero anno di oltre 365 mila passeggeri.