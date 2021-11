Aeroporto di Perugia, dopo Barcellona con Ryanair tornano Vienna e Bucarest

PERUGIA – Dopo Barcellona a fine marzo 2022 l’aeroporto San Francesco sarà collegato anche verso Vienna e Bucarest. Se la prima rotta rappresenta una novità per lo scalo, i voli per Vienna e Bucarest sono già atterrati a Perugia in passato. Le rotte saranno operative due volte alla settimana con l’introduzione dell’orario estivo, quindi da fine marzo, e la compagna aerea per l’occasione ha lanciato un’offerta con tariffe speciali a partire da 29,99 per i viaggi prenotati entro la mezzanotte di sabato. Come in passato i voli per Vienna saranno operati tramite Lauda Europe, mentre quelli per Bucarest da Malta Air. Le partenze, in entrambi i casi, sono previste il lunedì e il venerdì.

Il direttore Solimeno

“Siamo particolarmente orgogliosi di queste nuove destinazioni, dice Umberto Solimeno, direttore dello scalo, che si aggiungono al vasto programma di collegamenti che Ryanair opera da e per l’aeroporto di Perugia. Con Barcellona, Vienna e Bucarest si chiude un lavoro iniziato qualche tempo fa e allo stesso tempo fissa il nuovo nostro punto di partenza e di rilancio. Con Londra, Catania, Palermo, Malta, Bruxelles, e Cagliari le rotte estive salgono a 9 e non finisce qui”.