Aeroporto dell’Umbria a gonfie vele, anche a ottobre numeri superiori al 2019

PERUGIA – Anche ottobre conferma il trend di crescita registrato in questo anno record per l’aeroporto internazionale dell’Umbria. Lo annuncia la Sase, la società di gestione dello scalo. Secondo la quale nell’ultimo mese di programmazione voli della stagione estiva (che inizia a fine marzo e si conclude il 31 ottobre) sono stati 42.743 i passeggeri transitati, pari a una crescita del 114 per cento sul 2019 e del 66 per cento sul 2015 (anno del precedente record mensile e del precedente annuale). I movimenti aerei sono stati 580, in crescita del 55 per cento sul 2019 e del 9 per cento sul 2015.